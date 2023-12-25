В Белграде коммунальные службы ликвидируют последствия беспорядков

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коммунальные службы Белграда с раннего утра работают над ликвидацией последствий прошедших в центре столицы беспорядков, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.



Представители столичных коммунальных служб с раннего утра ведут активную работу по ликвидации последствий беспорядков, которые произошли вечером в воскресенье у здания городской администрации. Рабочие восстанавливают брусчатку, убирают большое количество стекла от разбитых окон и дверей. Также ведется работа по восстановлению внутренних помещений, внутри здания видны установленные строительные леса.



И. о. градоначальника сербской столицы Александар Шапич после осмотра повреждений в ночь на понедельник заявил о том, что беспорядки в центре Белграда, в ходе которых протестующие серьезно повредили историческое здание городской администрации, можно охарактеризовать термином «майданизация».



