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НОВОСТИ

В Белграде коммунальные службы ликвидируют последствия беспорядков

11:30 25.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коммунальные службы Белграда с раннего утра работают над ликвидацией последствий прошедших в центре столицы беспорядков, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Представители столичных коммунальных служб с раннего утра ведут активную работу по ликвидации последствий беспорядков, которые произошли вечером в воскресенье у здания городской администрации. Рабочие восстанавливают брусчатку, убирают большое количество стекла от разбитых окон и дверей. Также ведется работа по восстановлению внутренних помещений, внутри здания видны установленные строительные леса.

И. о. градоначальника сербской столицы Александар Шапич после осмотра повреждений в ночь на понедельник заявил о том, что беспорядки в центре Белграда, в ходе которых протестующие серьезно повредили историческое здание городской администрации, можно охарактеризовать термином «майданизация».

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