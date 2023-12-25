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К границе с США направился караван из более 7 тыс. мигрантов - СМИ

12:10 25.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 7 тыс. мигрантов решили покинуть южный мексиканский штат Чьяпас и двинулись караваном на север страны к границе с США. Об этом сообщает газета La Jornada.

Издание отмечает, что многотысячная толпа под лозунгом «Исход из бедности» выдвинулась из парка Бисентенарио в мексиканском городе Тапачула на границе с Гватемалой и направилась в сторону прибрежного шоссе, по которому затем намерена идти на север.

Согласно приведенным газетой данным мексиканской правозащитной организации «Центр по защите человеческого достоинства», в состав каравана входят более 7 тыс. мигрантов из Бразилии, Венесуэлы, Гаити, Гватемалы, Гондураса, Доминиканы, Колумбии, Кубы, Никарагуа, Перу, Сальвадора и Эквадора. Кроме того, среди них есть выходцы из Бангладеш, Индии, Китая и Пакистана.

По словам главы «Центра по защите человеческого достоинства» Луиса Гарсии Вильяграна, для мигрантов шествие в составе каравана является «последней возможностью». Он отметил, что с сентября Национальный институт миграции Мексики перестал рассматривать заявления соискателей из других стран на предоставление легального миграционного статуса.

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