0
0
31
НОВОСТИ

Если на Украине появится иностранная военная база, РФ ударит по ней - Медведев

12:20 25.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия обязательно нанесет удар по иностранным военным базам на Украине, если таковые будут созданы. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Говоря о подготовленной Декларации ЕС по гарантиям безопасности для Украины, он обратил внимание, что сам документ — «филькина грамота» без добавленной стоимости. Но он дает Киеву возможность заключать соглашения с отдельными странами, оговаривающие поставку вооружений, подготовку военнослужащих, финансирование военных программ и многое другое, вплоть до создания военных баз на Украине.

«Такая вот модель: в НАТО вас не возьмем, не хотим войны с Россией, но в индивидуальном порядке ни в чем себе не отказывайте. И тут вопрос уже в том, как они будут трактовать статью 5 Вашингтонского договора. Иными словами, когда Россия нанесет удар по такой базе (а это неизбежно случится, поскольку военнослужащие базы специально прибыли воевать против нас), будут ли готовы страны альянса к коллективному ответу нашей стране за уничтожение базы, созданной одной из стран НАТО?» — предложил задуматься политик.

Медведев констатировал, что удар по любой военной базе — несомненно, основание для применения статьи 6 этого договора («Вооруженное нападение… на вооруженные силы, суда или летательные аппараты какой-либо из договаривающихся сторон»). «А вот дальше интереснее — ответ не обязательно должен быть военным и коллективным, как сказано в той же статье 5 договора», — заметил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:30 25.12.2023
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий подал документы в ЦИК для участия в выборах президента
0
50
12:10 25.12.2023
К границе с США направился караван из более 7 тыс. мигрантов - СМИ
0
93
11:30 25.12.2023
В Белграде коммунальные службы ликвидируют последствия беспорядков
0
162
11:20 25.12.2023
За склонение женщин к абортам в Псковской области ввели штрафы
0
174
11:10 25.12.2023
Рост цен на яйца глава ЦБ Ф объясняет увеличением спроса
0
181
11:03 25.12.2023
Сбер открыл офис в Феодосии
0
172
10:30 25.12.2023
В подконтрольной Киеву Запорожской области разрушены инфраструктурные объекты
0
244
10:20 25.12.2023
Операция Израиля в Газе поддерживается правительством США - израильский посол
0
220
10:15 25.12.2023
На заблокированных Польшей КПП застряло около 3,4 тыс. фур с Украины
0
221
09:35 25.12.2023
Визитку Путина 90х годов продали на аукциона за 2 млн рублей
0
308

Возврат к списку