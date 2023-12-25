Если на Украине появится иностранная военная база, РФ ударит по ней - Медведев

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия обязательно нанесет удар по иностранным военным базам на Украине, если таковые будут созданы. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.



Говоря о подготовленной Декларации ЕС по гарантиям безопасности для Украины, он обратил внимание, что сам документ — «филькина грамота» без добавленной стоимости. Но он дает Киеву возможность заключать соглашения с отдельными странами, оговаривающие поставку вооружений, подготовку военнослужащих, финансирование военных программ и многое другое, вплоть до создания военных баз на Украине.



«Такая вот модель: в НАТО вас не возьмем, не хотим войны с Россией, но в индивидуальном порядке ни в чем себе не отказывайте. И тут вопрос уже в том, как они будут трактовать статью 5 Вашингтонского договора. Иными словами, когда Россия нанесет удар по такой базе (а это неизбежно случится, поскольку военнослужащие базы специально прибыли воевать против нас), будут ли готовы страны альянса к коллективному ответу нашей стране за уничтожение базы, созданной одной из стран НАТО?» — предложил задуматься политик.



Медведев констатировал, что удар по любой военной базе — несомненно, основание для применения статьи 6 этого договора («Вооруженное нападение… на вооруженные силы, суда или летательные аппараты какой-либо из договаривающихся сторон»). «А вот дальше интереснее — ответ не обязательно должен быть военным и коллективным, как сказано в той же статье 5 договора», — заметил он.



