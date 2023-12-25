Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий подал документы в ЦИК для участия в выборах президента
12:30 25.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
19 декабря 35-й предвыборный съезд ЛДПР выдвинул Слуцкого в качестве кандидата на выборы президента РФ от партии.
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