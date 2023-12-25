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Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий подал документы в ЦИК для участия в выборах президента

12:30 25.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий подал документы в Центризбирком (ЦИК) РФ для участия в выборах главы государства в 2024 году, сообщает корреспондент ТАСС.

19 декабря 35-й предвыборный съезд ЛДПР выдвинул Слуцкого в качестве кандидата на выборы президента РФ от партии.


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