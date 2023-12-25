В центре Белграда уже анонсировали новые акции протеста - СМИ
13:10 25.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Борьба» поддерживает оппозиционную коалицию «Сербия против насилия» и требует от министерства госуправления страны перепроверки избирательных списков на предмет нарушений. Студенческая организация намерена заблокировать движение в двух местах в центре Белграда. Точные локации не раскрываются «по причинам безопасности».
Как сообщил начальник управления полиции Сербии Ивица Ивкович, правоохранители не позволят протестующим блокировать работу госучреждений и движение на улицах. «Блокада государственных учреждений и мостов недопустима», — подчеркнул он.
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