В центре Белграда уже анонсировали новые акции протеста - СМИ

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Студенческая организация «Борьба», протестующая против результатов голосования на прошедших в Сербии 17 декабря парламентских выборах, анонсировала акцию протеста в центральной части Белграда в 11:00 по местному времени (13:00 мск). Об этом сообщил телеканал РТС.



«Борьба» поддерживает оппозиционную коалицию «Сербия против насилия» и требует от министерства госуправления страны перепроверки избирательных списков на предмет нарушений. Студенческая организация намерена заблокировать движение в двух местах в центре Белграда. Точные локации не раскрываются «по причинам безопасности».



Как сообщил начальник управления полиции Сербии Ивица Ивкович, правоохранители не позволят протестующим блокировать работу госучреждений и движение на улицах. «Блокада государственных учреждений и мостов недопустима», — подчеркнул он.



