Ирина Виннер заявила о поддержке Владимира Путина
12:59 25.12.2023
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер поддержала выдвижение Владимира Путина в качестве кандидата на предстоящих выборах президента. Напомним, голосование состоится 15-17 марта 2024 года.
«Всегда было важно поддерживать президента, а сейчас тем более, у нас сейчас непростое время, и только с таким верховным главнокомандующим, как Владимир Владимирович Путин мы можем достичь того, чего мы должны достичь», – заявила Ирина Винер.
По словам Олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Анастасии Максимовой, она оставила подпись в поддержку выдвижения Путина в качестве кандидата на выборах президента. «Я поддерживаю выдвижение Владимира Владимировича Путина на новый срок, так как считаю, что он сильный и опытный лидер, который защищает нашу страну. Мы живем в независимом, сильном и богатом государстве. У нас много успехов не только в спорте, но и в других сферах», – заявила журналистам Максимова.
Как отмечает Олимпийская чемпионка Анастасия Татарева, она также поддержала Путина. «Я поддерживаю Владимира Владимировича Путина, потому что, в первую очередь, для спортсменов наш лидер делает очень многое и продолжает защищать их честь», – отметила Анастасия Татарева.
Как уже сообщала «Независимая газета», в Москве волонтеры собирают подписи в поддержку выдвижения главы РФ Владимира Путина для участия в выборах президента.
НОВОСТИ
- 14:10 25.12.2023
- В школы вернется предмет «Труд» уже со следующего года - Минпросвещения РФ
- 13:30 25.12.2023
- Польский генерал считает, что Украина уже не сможет вернуть утраченные территории
- 13:20 25.12.2023
- В 2023 году сбор зерна в РФ в чистом весе составил 142,6 млн тонн
- 13:10 25.12.2023
- В центре Белграда уже анонсировали новые акции протеста - СМИ
- 12:30 25.12.2023
- Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий подал документы в ЦИК для участия в выборах президента
- 12:20 25.12.2023
- Если на Украине появится иностранная военная база, РФ ударит по ней - Медведев
- 12:10 25.12.2023
- К границе с США направился караван из более 7 тыс. мигрантов - СМИ
- 11:30 25.12.2023
- В Белграде коммунальные службы ликвидируют последствия беспорядков
- 11:20 25.12.2023
- За склонение женщин к абортам в Псковской области ввели штрафы
- 11:10 25.12.2023
- Рост цен на яйца глава ЦБ Ф объясняет увеличением спроса
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать