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НОВОСТИ

Ирина Виннер заявила о поддержке Владимира Путина

12:59 25.12.2023

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер поддержала выдвижение Владимира Путина в качестве кандидата на предстоящих выборах президента. Напомним, голосование состоится 15-17 марта 2024 года.

«Всегда было важно поддерживать президента, а сейчас тем более, у нас сейчас непростое время, и только с таким верховным главнокомандующим, как Владимир Владимирович Путин мы можем достичь того, чего мы должны достичь», – заявила Ирина Винер.

По словам Олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Анастасии Максимовой, она оставила подпись в поддержку выдвижения Путина в качестве кандидата на выборах президента. «Я поддерживаю выдвижение Владимира Владимировича Путина на новый срок, так как считаю, что он сильный и опытный лидер, который защищает нашу страну. Мы живем в независимом, сильном и богатом государстве. У нас много успехов не только в спорте, но и в других сферах», – заявила журналистам Максимова.

Как отмечает Олимпийская чемпионка Анастасия Татарева, она также поддержала Путина. «Я поддерживаю Владимира Владимировича Путина, потому что, в первую очередь, для спортсменов наш лидер делает очень многое и продолжает защищать их честь», – отметила Анастасия Татарева.

Как уже сообщала «Независимая газета», в Москве волонтеры собирают подписи в поддержку выдвижения главы РФ Владимира Путина для участия в выборах президента.

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