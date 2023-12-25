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В 2023 году сбор зерна в РФ в чистом весе составил 142,6 млн тонн

13:20 25.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий в России в 2023 году в чистом весе составил 142,6 млн тонн. Об этом сообщается в материалах Росстата.

В том числе пшеницы в 2023 году собрано 92,8 млн тонн.

Отмечается, что по сравнению с 2022 годом сбор зерна снизился на 9,5%.

Кукурузы на зерно в 2023 годы собрано 14,4 млн тонн, риса — 1 млн тонн, гречихи — 1,5 млн тонн, подсолнечника на зерно — 16,7 млн тонн, сои — 6,7 млн тонн.

Кроме того, по данным статистического ведомства, картофеля в 2023 году было собрано 20,5 млн тонн, что на 8,6% выше прошлогоднего показателя. Овощей открытого и закрытого грунта было собрано 13,8 млн тонн, что на 1,2% выше уровня прошлого года. Сбор плодов и ягод снизился по сравнению с 2022 годом на 13,3%, до 3,7 млн тонн.

Площадь посевных площадей сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий под зерновые и зернобобовые культуры выросла на 0,6%, до 47,808 млн гектаров.

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