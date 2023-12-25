Польский генерал считает, что Украина уже не сможет вернуть утраченные территории

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев уже не сможет вернуть под свой контроль утраченные в результате конфликта территории. Об этом в интервью газете Gazeta Wyborcza («Газета выборча») заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.



«К сожалению, по моей оценке, те территории, которые сейчас оккупируют россияне, украинцы уже не получат, — сказал он. — Проблема заключается не только в проведении [военных] операций, но и в спорах на уровне принятия решений».



По мнению генерала, Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже не смогут провести второе контрнаступление. «Несмотря на заявления, до очередного контрнаступления дело не дойдет, — считает Скшипчак. — Украинское контрнаступление провалилось уже в сентябре». Главной загадкой военных действий для польского генерала стал тот факт, что «украинцы решили ударить на запорожском направлении, где у россиян была самая сильная оборона, которую готовили с декабря прошлого года».



Основной ошибкой украинской армии стало то, что они «не использовали принцип экономии сил, распыляя армию на слишком большом количестве направлений», считает генерал. Кроме этого, в ходе провалившегося контрнаступления ВСУ использовали плохо обученные подразделения. «Чтобы подготовить к бою бригаду и обучить ее на новой технике, нужно минимум 6-8 месяцев, — полагает Скшипчак. — Украинцы получали вооружения в феврале, марте и апреле этого года, а контрнаступательные операции начали уже в июне».



