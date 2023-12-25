В школы вернется предмет «Труд» уже со следующего года - Минпросвещения РФ

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предмет «Труд» вернется в школы со следующего года, подготовка уже ведется, планируется оснащение кабинетов, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.



«Президент уже подписал закон, мы возвращаем предмет „Труд“. У нас введено и реализуется трудовое обучение, а со следующего учебного года возвращается предмет „Труд“. Это тоже очень важно, мы готовимся к этому, планируем оснащение кабинетов», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».



По словам министра, также планируется подготовка соответствующих педагогов, в частности участников специальной военной операции. Кравцов напомнил, что в России для этих целей на базе Государственного университета просвещения (ГУП) создан центр профессиональной переподготовки педагогов-ветеранов СВО и участников боевых действий.



