В школы вернется предмет «Труд» уже со следующего года - Минпросвещения РФ
14:10 25.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Президент уже подписал закон, мы возвращаем предмет „Труд“. У нас введено и реализуется трудовое обучение, а со следующего учебного года возвращается предмет „Труд“. Это тоже очень важно, мы готовимся к этому, планируем оснащение кабинетов», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».
По словам министра, также планируется подготовка соответствующих педагогов, в частности участников специальной военной операции. Кравцов напомнил, что в России для этих целей на базе Государственного университета просвещения (ГУП) создан центр профессиональной переподготовки педагогов-ветеранов СВО и участников боевых действий.
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