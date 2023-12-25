В одну из самых опасных стран мира Украину превратила русофобия - Медведчук

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Русофобия, возведенная на Украине в статус государственной политики, превратила ее в одну из самых опасных стран мира, причем произошло это задолго до начала военных действий. Такое мнение высказал бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение «Другая Украина».



В своей авторской колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру» он обратил внимание, что консалтинговая медицинская компания Internetional SOS включила Украину в список самых опасных стран мира наряду с Ираком, Афганистаном, Ливией, Южным Суданом, Центральноафриканской Республикой, Сомали. При этом, как отмечает Медведчук, «по уровню безопасности и падения психического здоровья режим [президента Владимира] Зеленского бьет даже очень слаборазвитые страны».



Политик называет массовым безумием охватившую Украину русофобию, когда сносятся памятники поэтам и писателям, уничтожаются и оскверняются могилы советских солдат, сжигаются книги, в СМИ идут призывы убивать людей по национальному, религиозному или политическому признаку. «Такой русофобский каннибализм, введенный в государственную политику современной Украины, не найдешь даже среди самых отсталых агрессивных племен Африки. <…> События на современной Украине иначе как массовым безумием не назовешь», — пишет он.



