Посол РФ считает, что подстрекательство протестов в Сербии идет со стороны Запада
14:30 25.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Понимая, что и в Белграде планы не осуществимы спокойным, мирным путем, оппозиция тут же приступила к протестам, которые поощряются, поддерживаются извне. <…> Это действительно, и об этом говорил [президент Сербии Александар] Вучич. Я тут не буду и не могу вдаваться в подробности, потому что это доверительный разговор и доверительная информация, но данные у него неопровержимые о том, что подстрекательство идет и поддержка со стороны Запада», — сказал он.
Посол в этой связи отметил, что попытки раскачать власть действующего президента Вучича «в первую очередь связаны с его твердой позицией по неприсоединению к антироссийским санкциям». «Он на этих позициях остается. И, естественно, с его твердой позицией относительно непризнания Косова. Запад это раздражает со страшной силой», — подчеркнул дипломат.
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