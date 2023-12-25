Посол РФ считает, что подстрекательство протестов в Сербии идет со стороны Запада

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подстрекательство и поддержка протестных выступлений после парламентских выборов в Сербии определенно осуществляются западными странами. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала «Россия-24».



«Понимая, что и в Белграде планы не осуществимы спокойным, мирным путем, оппозиция тут же приступила к протестам, которые поощряются, поддерживаются извне. <…> Это действительно, и об этом говорил [президент Сербии Александар] Вучич. Я тут не буду и не могу вдаваться в подробности, потому что это доверительный разговор и доверительная информация, но данные у него неопровержимые о том, что подстрекательство идет и поддержка со стороны Запада», — сказал он.



Посол в этой связи отметил, что попытки раскачать власть действующего президента Вучича «в первую очередь связаны с его твердой позицией по неприсоединению к антироссийским санкциям». «Он на этих позициях остается. И, естественно, с его твердой позицией относительно непризнания Косова. Запад это раздражает со страшной силой», — подчеркнул дипломат.



