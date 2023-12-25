Сбер получил премию за павильон на выставке «Россия»

14:34

Фото пресс-службы Сбера



Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко вручил Сберу премию за вклад в создание экспозиции международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Наградой отмечен павильон Сбера , расположенный возле главной сцены форума.

Концепция выставки – «Сбер для человека. Для бизнеса. Для страны». Экспозиция демонстрирует, как банк помогает человеку, отвечает его интересам и предвосхищает его потребности для блага всей России. Через призму собственной истории Сбер рассказывает историю всей страны на примере стремительного развития технологий, каждая из которых дает новые возможности. В центре любой технологии, в фокусе любого изменения – человек: его потребности и стремления, качество его жизни и возможности для самореализации.

В павильоне Сбера посетителей ожидают выставка технологий и инноваций банка, насыщенная образовательная программа, промоакции с выгодными условиями, экскурсии, детская зона с аниматорами и мастер-классами, тематические дни. Через всю экспозицию лейтмотивом проходит тема искусственного интеллекта – он и является экскурсоводом. Весь мультимедийный контент павильона (тексты, изображения, видео, музыка) создается с помощью разработок Сбера в этой сфере: сервисом GigaChat, нейросетью Kandinsky и другими технологиями.