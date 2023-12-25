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Президент Путин проведет отдельную встречу с министром обороны Шойгу в Санкт-Петербурге

15:07 25.12.2023 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет участие в подъеме флага на фрегате "Адмирал Головко" и проведет встречу с министром обороны Сергеем Шойгу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сегодня президент работает в Санкт-Петербурге. Совсем скоро он прибудет на территорию судостроительного завода "Северная верфь" и в сопровождении министра обороны Шойгу, вице-премьера Мантурова он примет участие в подъеме флага на фрегате "Адмирал Головко", - сказал Песков журналистам. Он сообщил, что также в режиме ВКС состоится церемония поднятия флага на малом ракетном корабле "Наро-фоминск" и морском тральщике "Лев Чернавин".

"Будучи на фрегате президента осмотрит основные системы вооружений, встретится отдельно с министром обороны Шойгу", - добавил Песков.

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