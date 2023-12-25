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НОВОСТИ

У Путина и Пашиняна «будет прекрасная возможность пообщаться» в рамках мероприятий в Петербурге - Песков

15:15 25.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян смогут пообщаться на полях запланированных в эти дни в Петербурге мероприятий с участием лидеров СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«У них будет прекрасная возможность пообщаться в кулуарах на полях предстоящих мероприятий», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, будут ли отдельные переговоры Путина и Пашиняна.

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