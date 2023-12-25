Президент РФ поручил правительству и Общественной палате сделать предложения по обновлению ПДД
15:50 25.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Правительству РФ подготовить совместно с Общественной палатой РФ и представить предложения о совершенствовании правил дорожного движения РФ», — говорится в одном из пунктов перечня поручений. Задача должна быть выполнена до 1 апреля 2024 года.
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