Владимир Путин подписал законы, касающиеся добровольцев в Росгвардии

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий Росгвардию правом иметь в своем составе добровольческие формирования. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новым нормам, Росгвардия на основании решения президента РФ сможет иметь в своем составе добровольческие формирования, на участников которых будут распространяться те же льготы и соцгарантии, которые действуют для мобилизованных, военнослужащих по контракту и участников добровольческих частей, содействующих Вооруженным силам РФ.

Отмечается, что добровольческие формирования Росгвардии могут быть привлечены к выполнению боевых задач в период мобилизации, действия военного положения, режима контртеррористической операции, в условиях вооруженного конфликта и ряде других случаев.

Также президентом РФ подписан закон об уголовной ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии. Данные поправки в УК РФ были ранее приняты парламентом в пакете инициатив, позволяющих Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования.

Упоминанием добровольцев Росгвардии дополняются действующие статьи Уголовного кодекса РФ, предусматривающие наказание за распространение заведомо ложной информации о российских Вооруженных силах (статья 207.3), за публичные действия, направленные на их дискредитацию (статья 280.3) и за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует (статья 284.3).

По статье 207.3 УК РФ предусмотрено максимальное наказание до 15 лет лишения свободы, по статье 280.3 УК РФ — до 7 лет, по статье 284.3 УК РФ — до 5 лет заключения.

Владимир Путин также подписал закон о штрафах до 100 тыс. рублей для граждан и до 1 млн рублей для юридических лиц за дискредитацию добровольцев Росгвардии. Данные поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) были ранее приняты парламентом в пакете инициатив, позволяющих Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования.

Упоминание о добровольцах национальной гвардии России вносится в статью 20.3.3 КоАП, где уже установлены штрафы за дискредитацию добровольческих формирований, оказывающих содействие Вооруженным силам РФ. Размеры наказаний при этом не меняются. Максимальный штраф для граждан составляет по этой статье 100 тыс. рублей, для должностных лиц — 300 тыс., для юридических лиц — 1 млн рублей.