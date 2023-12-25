Согласно подписанному президентом РФ Закону, призывники теперь могут служить в ФСБ
16:10 25.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность проходить службу по призыву в органах Федеральной службы безопасности (ФСБ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно новым нормам, призывники (за исключением имеющих гражданство другой страны, судимость, употребляющих наркотики или являющихся иноагентами) смогут проходить службу по призыву в органах ФСБ. Ранее такая возможность предусматривалась только для служащих по контракту. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
НОВОСТИ
- 16:30 25.12.2023
- Россия выровняла правила получения виз для граждан стран Европы
- 16:00 25.12.2023
- Владимир Путин подписал законы, касающиеся добровольцев в Росгвардии
- 15:50 25.12.2023
- Президент РФ поручил правительству и Общественной палате сделать предложения по обновлению ПДД
- 15:15 25.12.2023
- У Путина и Пашиняна «будет прекрасная возможность пообщаться» в рамках мероприятий в Петербурге - Песков
- 15:07 25.12.2023
- Президент Путин проведет отдельную встречу с министром обороны Шойгу в Санкт-Петербурге
- 14:50 25.12.2023
- Сбер внедрил HR-платформу «Пульс» в компании «АгроТерра»
- 14:34 25.12.2023
- Сбер получил премию за павильон на выставке «Россия»
- 14:30 25.12.2023
- Посол РФ считает, что подстрекательство протестов в Сербии идет со стороны Запада
- 14:20 25.12.2023
- В одну из самых опасных стран мира Украину превратила русофобия - Медведчук
- 14:10 25.12.2023
- В школы вернется предмет «Труд» уже со следующего года - Минпросвещения РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать