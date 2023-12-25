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НОВОСТИ

Россия выровняла правила получения виз для граждан стран Европы

16:30 25.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который отменяет льготы при оформлении российских виз для граждан ряда европейских стран. Документ опубликован.

Речь идет о гражданах Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, а также Евросоюза в целом. Теперь люди, ранее освобождавшиеся от визового сбора, будут должны его уплачивать.

Одновременно приостанавливается положение, согласно которому визовый сбор составлял 35 евро. Теперь с граждан стран Европы всех категорий будут взиматься визовые сборы, определенные постановлением правительства РФ 2010 года. В сопроводительных документах к закону отмечается, что стоимость российских виз увеличится в зависимости от срочности и кратности в пределах $50-300.

Ранее ЕС сначала перестал выдавать визы по упрощенной процедуре отдельным категориям россиян, а потом в целом приостановил соглашения. Новый закон синхронизирует ограничения со стороны Москвы с теми, что уже введены Евросоюзом.

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