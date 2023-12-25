Нетаньяху о ходе операции в Газе: Это будет долгая битва, и она еще не близка к завершению
17:35 25.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль в предстоящие дни займется углублением наземной операции в секторе Газа. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на заседании парламентской фракции партии «Ликуд», сообщила газета The Jerusalem Post.
«Мы не останавливаемся, мы продолжаем сражаться, и в ближайшие дни мы будем углублять боевые действия [в секторе Газа]. Это будет долгая битва, и она еще не близка к завершению», — цитирует газета заявление Нетаньяху, сделанное им на заседании фракции «Ликуд» в Кнессете (парламенте) после посещения израильских военных в палестинском анклаве ранее в тот же день.
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