Нетаньяху о ходе операции в Газе: Это будет долгая битва, и она еще не близка к завершению

17:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль в предстоящие дни займется углублением наземной операции в секторе Газа. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на заседании парламентской фракции партии «Ликуд», сообщила газета The Jerusalem Post.

«Мы не останавливаемся, мы продолжаем сражаться, и в ближайшие дни мы будем углублять боевые действия [в секторе Газа]. Это будет долгая битва, и она еще не близка к завершению», — цитирует газета заявление Нетаньяху, сделанное им на заседании фракции «Ликуд» в Кнессете (парламенте) после посещения израильских военных в палестинском анклаве ранее в тот же день.