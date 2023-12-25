Шойгу доложил Путину о полном освобождении населенного пункта Марьинка под Донецком
18:22 25.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военные полностью освободили населенный пункт Марьинка, находящийся недалеко от Донецка. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки „Юг“ сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка», — сказал Шойгу.
«Что немаловажно — довольно существенно отодвинули работу артиллерии [ВСУ] от Донецка, туда, дальше на запад, и это позволяет сегодня более эффективно защищать Донецк от нанесения ударов», — сказал Шойгу.
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