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НОВОСТИ

Бригада «Скорой» теперь сможет проводить медицинское вмешательство без согласия при угрозе жизни больного

19:00 25.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий бригадам скорой медицинской помощи проводить медицинское вмешательство без дачи пациентом согласия, когда присутствует угроза для его жизни. Документ опубликован.

Ранее решение о медицинском вмешательстве без согласия пациента (в связи с неспособностью выразить свою волю) принималось консилиумом врачей.

Законом устанавливается, что оказание скорой помощи вне медицинской организации, когда вмешательство необходимо для устранения угрозы жизни человека, осуществляется без дачи пациентом информированного добровольного согласия (ИДС) на него.

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