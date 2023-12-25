Президент Лукашенко отметил, что ни россияне, не белорусы воевать не стремятся

19:34 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что России и Белоруссии не до нового конфликта с НАТО. Так он прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, призвавшего готовиться к «затяжному конфликту» с Россией.

«Это дурь! Это человек дурной просто, понимаете, он дурак! Он к политике не имеет отношения! Если бы он умный был, он бы подумал, так, по-хозяйски. Нам с Россией дай бог с этими проблемами разобраться, так мы что же, на эти проблемы будем наслаивать новые? Любой человек так бы подумал», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер заметил, что ни россияне, не белорусы воевать не стремятся. «Нам что до войны сегодня новой? Нам с этой надо разобраться. Тем более сейчас, когда ситуация складывается благоприятно и не только для нас, но и для них, чтобы не потерять Украину», — подчеркнул он.