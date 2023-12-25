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Пашинян: Внутри ЕАЭС накопился ряд нерешенных вопросов принципиального характера

20:05 25.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в ЕАЭС есть нерешенные вопросы принципиального характера, такие как подходы к функционированию общих рынков энергоресурсов. Об этом он заявил в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета.

«Внутри ЕАЭС накопился ряд нерешенных вопросов принципиального характера. Считаю уместным отметить назревшую необходимость достижения принципиальных решений для согласования государствами-членами подходов, принципов и механизмов функционирования общих рынков энергоресурсов. В этом контексте мы готовы проявить гибкий подход для обеспечения баланса интересов государств — членов ЕАЭС по неурегулированным вопросам с целью использования преимуществ и потенциала общих рынков энергоресурсов ЕАЭС», — сказал Пашинян.

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