Токаев: ЕАЭС предстоит устранить существующие барьеры и ограничения на общем рынке

20:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны устранить сохраняющиеся барьеры и ограничения на общем рынке. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе.

«Несмотря на открытие таможенных границ, каждая из стран, к сожалению, продолжает защищать де-факто внутренних производителей от конкуренции с другими участниками объединения. Поэтому нам предстоит устранить существующие барьеры и ограничения на общем рынке, а также ускорить введение единых технических регламентов», — сказал Токаев.