Токаев: ЕАЭС предстоит устранить существующие барьеры и ограничения на общем рынке
20:35 25.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны устранить сохраняющиеся барьеры и ограничения на общем рынке. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе.
«Несмотря на открытие таможенных границ, каждая из стран, к сожалению, продолжает защищать де-факто внутренних производителей от конкуренции с другими участниками объединения. Поэтому нам предстоит устранить существующие барьеры и ограничения на общем рынке, а также ускорить введение единых технических регламентов», — сказал Токаев.
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