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НОВОСТИ

На Украине хотят обязать частично годных к службе снова пройти медобследование

09:20 26.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждан Украины, которые были признаны ограниченно годными к прохождению военной службы, обяжут вновь пройти медицинское обследование. Это положение включено в законопроект о новых правилах мобилизации, внесенный на рассмотрение Верховной рады в понедельник.

«Граждане Украины, которые были признаны ограниченно годными к военной службе до вступления в силу этого закона, подлежат повторному медицинскому обследованию в течение шести месяцев с момента вступления в силу этого закона», — говорится в документе.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. При некоторых исключениях им запрещен выезд за рубеж, а повестки вручают в госучреждениях и любых общественных местах. По данным украинских СМИ, большое число мужчин буквально месяцами не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий. Мобилизация привела к многочисленным скандалам, а погранслужба и силовики регулярно отчитываются о пресечении попыток незаконного выезда из страны военнообязанных. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, негодные к службе по состоянию здоровья, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста.

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