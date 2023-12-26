К 130-летию Мао Цзэдуна в Китае вышла серия из четырех марок
09:25 26.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Марки, отмечает агентство Синьхуа, «ярко воссоздают мужественный образ товарища Мао Цзэдуна, демонстрируют его стратегические таланты и дальновидность».
Номинал полного набора марок — 4,80 юаня, тираж составляет 7,8 млн.
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