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НОВОСТИ

К 130-летию Мао Цзэдуна в Китае вышла серия из четырех марок

09:25 26.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почта Китая выпустила серию из четырех марок, посвященных 130-летию со дня рождения лидера китайской революции Мао Цзэдуна (1893-1976). На почтовых миниатюрах запечатлены связанные с государственным деятелем эпизоды революционной борьбы в горах Цзинганшань, сопротивления японской агрессии (1937-1945), строительства Шисаньлинского водохранилища.

Марки, отмечает агентство Синьхуа, «ярко воссоздают мужественный образ товарища Мао Цзэдуна, демонстрируют его стратегические таланты и дальновидность».

Номинал полного набора марок — 4,80 юаня, тираж составляет 7,8 млн.

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