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В начале 2024 года пройдет эксперимент по посадке на «Сапсан» по биометрии

09:30 26.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центр биометрических технологий (ЦБТ) и РЖД планируют в первом полугодии 2024 года в закрытом режиме провести эксперимент по посадке на «Сапсан» при помощи биометрии. Об этом в интервью газете «Известия» сообщил гендиректор ЦБТ Владислав Поволоцкий.

«С коллегами из РЖД работаем над тем, чтобы пассажиров можно было пропускать на поезда по биометрии. Например, сейчас при посадке на „Сапсан“ вы должны показать паспорт — биометрия может стать альтернативой в этом сценарии. На следующий год у нас запланирован эксперимент по этому проекту с коллегами из ряда ведомств и РЖД — пока в закрытом формате. Он должен пройти в первом полугодии», — сказал Поволоцкий.

Он отметил, что по результатам эксперимента будет выстроен сценарий массового применения технологии при посадке на «Сапсан». В свою очередь открытый пилотный проект планируется на второе полугодие будущего года, а масштабирование сервиса — на 2025-й.


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