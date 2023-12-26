ФБР и полиция расследуют угрозы судьям Колорадо по делу Трампа

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФБР и полиция Денвера расследуют угрозы судьям Верховного суда штата Колорадо, которые постановили, что бывший президент США Дональд Трамп не сможет участвовать в праймериз в этом штате. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на полицию Денвера и ФБР.



«Мы будем активно проводить расследование любых угроз или применения насилия, совершенных теми, кто использует экстремистские взгляды для оправдания своих действий, независимо от их мотивации», — говорится в заявлении ФБР, имеющемся в распоряжении портала.



Согласно сведениям Axios, вердикт суда об отстранении Трампа от праймериз в Колорадо вызвал всплеск агрессивной риторики в адрес судей в интернете.



Издание также отметило, что полиция проводит дополнительное патрулирование окрестностей и мест проживания судей.



