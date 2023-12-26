ФБР и полиция расследуют угрозы судьям Колорадо по делу Трампа
10:10 26.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы будем активно проводить расследование любых угроз или применения насилия, совершенных теми, кто использует экстремистские взгляды для оправдания своих действий, независимо от их мотивации», — говорится в заявлении ФБР, имеющемся в распоряжении портала.
Согласно сведениям Axios, вердикт суда об отстранении Трампа от праймериз в Колорадо вызвал всплеск агрессивной риторики в адрес судей в интернете.
Издание также отметило, что полиция проводит дополнительное патрулирование окрестностей и мест проживания судей.
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