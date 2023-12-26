0
0
151
НОВОСТИ

Первые пилоты ВСУ закончили базовый курс обучения полетам на истребителях F-16

10:20 26.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые пилоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершили базовый курс обучения полетам на истребителях F-16, который был организован британскими ВВС. Об этом сообщило Министерство обороны Соединенного Королевства.

По его данным, группа из шести военнослужащих ВСУ завершила базовый курс по обучению полетным навыкам на истребителях F-16 и приступила к тренировочным полетам в Дании. Еще одна группа из 10 украинских стажеров проходит практическую базовую летную подготовку в Великобритании.

Украина давно просит своих западных союзников передать ей F-16. Однако на Западе подчеркивают невозможность поставок Киеву таких самолетов без должной предварительной подготовки пилотов и персонала наземных служб. Великобритания начала подготовку первой группы украинских военных летчиков в сентябре. Тогда же в Пентагоне сообщили, что началось обучение украинских пилотов в Дании.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:30 26.12.2023
Из-за ситуации на Украине и в Газе Запад отвернулся от конфликта в Судане - СМИ
0
32
11:20 26.12.2023
Из-за роста цен в отношении производителей куриных яиц возбудили четыре дела
0
61
11:10 26.12.2023
Сайт Госдумы РФ теперь имеет версию на китайском языке - Володин
0
79
10:30 26.12.2023
За год новостройки в России подорожали на 16,2% - исследование
0
175
10:10 26.12.2023
ФБР и полиция расследуют угрозы судьям Колорадо по делу Трампа
0
174
09:30 26.12.2023
В начале 2024 года пройдет эксперимент по посадке на «Сапсан» по биометрии
0
239
09:25 26.12.2023
К 130-летию Мао Цзэдуна в Китае вышла серия из четырех марок
0
241
09:20 26.12.2023
На Украине хотят обязать частично годных к службе снова пройти медобследование
0
241
20:35 25.12.2023
Токаев: ЕАЭС предстоит устранить существующие барьеры и ограничения на общем рынке
0
785
20:05 25.12.2023
Пашинян: Внутри ЕАЭС накопился ряд нерешенных вопросов принципиального характера
0
797

Возврат к списку