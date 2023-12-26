Первые пилоты ВСУ закончили базовый курс обучения полетам на истребителях F-16
10:20 26.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его данным, группа из шести военнослужащих ВСУ завершила базовый курс по обучению полетным навыкам на истребителях F-16 и приступила к тренировочным полетам в Дании. Еще одна группа из 10 украинских стажеров проходит практическую базовую летную подготовку в Великобритании.
Украина давно просит своих западных союзников передать ей F-16. Однако на Западе подчеркивают невозможность поставок Киеву таких самолетов без должной предварительной подготовки пилотов и персонала наземных служб. Великобритания начала подготовку первой группы украинских военных летчиков в сентябре. Тогда же в Пентагоне сообщили, что началось обучение украинских пилотов в Дании.
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