За год новостройки в России подорожали на 16,2% - исследование
10:30 26.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«За 2023 год цена квадратного метра на рынке новостроек выросла везде, кроме Ленинградской области. В среднем по стране стоимость увеличилась на 16,2%, до 127,5 тыс. рублей», — сказал он.
Согласно исследованию портала, наиболее заметное подорожание коснулось Махачкалы (+116,7%), Нижнего Тагила (+48,9%), Магнитогорска (+47,8%), Челябинска (+38,5%), Набережных Челнов (+37,6%), Мурманска (+34,9%), Кирова (+31%), Иванова (+30,7%), Нижнего Новгорода (+28,6%) и Кемерова (+28,4%).
Меньше всего квадратный метр в новостройках подорожал в Калининграде (+3%), Калуге (+4,3%), Чите (+5%), Грозном (+5,3%), Волжском (+5,9%), Владивостоке (+6,1%), Севастополе (+6,6%), Пензе (+6,8%), Санкт-Петербурге (+7,3%) и Симферополе (+7,4%). В Москве он вырос в цене на 9,8%, в Московской области — на 7,6%.
По словам Луценко, в 2023 году, как и в прошлом, спрос и цены на рынке новостроек поддерживала льготная ипотека. «И, хотя условия по ней ужесточили, они все же остались приемлемыми для большинства городов, так что в первом полугодии, до отмены этой программы, возможен дальнейший рост цен. В Москве и еще нескольких городах, где кредита в 6 млн для покупки квартиры в новостройке недостаточно, будет падение спроса. Немалая его часть перейдет на рынок аренды квартир, которая будет закономерно дорожать», — прогнозирует собеседник агентства.
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