0
0
159
НОВОСТИ

За год новостройки в России подорожали на 16,2% - исследование

10:30 26.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новостройки в РФ за 2023 год подорожали на 16,2%, до 127,5 тыс. рублей за квадратный метр. В первом полугодии 2024 года рост цен может продолжиться, сообщил ТАСС генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

«За 2023 год цена квадратного метра на рынке новостроек выросла везде, кроме Ленинградской области. В среднем по стране стоимость увеличилась на 16,2%, до 127,5 тыс. рублей», — сказал он.

Согласно исследованию портала, наиболее заметное подорожание коснулось Махачкалы (+116,7%), Нижнего Тагила (+48,9%), Магнитогорска (+47,8%), Челябинска (+38,5%), Набережных Челнов (+37,6%), Мурманска (+34,9%), Кирова (+31%), Иванова (+30,7%), Нижнего Новгорода (+28,6%) и Кемерова (+28,4%).

Меньше всего квадратный метр в новостройках подорожал в Калининграде (+3%), Калуге (+4,3%), Чите (+5%), Грозном (+5,3%), Волжском (+5,9%), Владивостоке (+6,1%), Севастополе (+6,6%), Пензе (+6,8%), Санкт-Петербурге (+7,3%) и Симферополе (+7,4%). В Москве он вырос в цене на 9,8%, в Московской области — на 7,6%.

По словам Луценко, в 2023 году, как и в прошлом, спрос и цены на рынке новостроек поддерживала льготная ипотека. «И, хотя условия по ней ужесточили, они все же остались приемлемыми для большинства городов, так что в первом полугодии, до отмены этой программы, возможен дальнейший рост цен. В Москве и еще нескольких городах, где кредита в 6 млн для покупки квартиры в новостройке недостаточно, будет падение спроса. Немалая его часть перейдет на рынок аренды квартир, которая будет закономерно дорожать», — прогнозирует собеседник агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:30 26.12.2023
Из-за ситуации на Украине и в Газе Запад отвернулся от конфликта в Судане - СМИ
0
32
11:20 26.12.2023
Из-за роста цен в отношении производителей куриных яиц возбудили четыре дела
0
61
11:10 26.12.2023
Сайт Госдумы РФ теперь имеет версию на китайском языке - Володин
0
79
10:20 26.12.2023
Первые пилоты ВСУ закончили базовый курс обучения полетам на истребителях F-16
0
163
10:10 26.12.2023
ФБР и полиция расследуют угрозы судьям Колорадо по делу Трампа
0
174
09:30 26.12.2023
В начале 2024 года пройдет эксперимент по посадке на «Сапсан» по биометрии
0
239
09:25 26.12.2023
К 130-летию Мао Цзэдуна в Китае вышла серия из четырех марок
0
241
09:20 26.12.2023
На Украине хотят обязать частично годных к службе снова пройти медобследование
0
241
20:35 25.12.2023
Токаев: ЕАЭС предстоит устранить существующие барьеры и ограничения на общем рынке
0
785
20:05 25.12.2023
Пашинян: Внутри ЕАЭС накопился ряд нерешенных вопросов принципиального характера
0
797

Возврат к списку