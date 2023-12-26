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НОВОСТИ

Сайт Госдумы РФ теперь имеет версию на китайском языке - Володин

11:10 26.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сайт Государственной думы теперь имеет версию на китайском языке. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

«Принято решение запустить версию официального сайта Государственной думы на китайском языке. Отношения между нашими странами динамично развиваются, интерес к России в Китае огромный. К тому же на сегодняшний день именно китайский — самый распространенный по количеству носителей язык в мире», — сказал Володин, слова которого приведены в сообщении на сайте.

В релизе указано, что англоязычная версия сайта работает с сентября 2018 года, а осенью 2023 года была запущена версия сайта на испанском языке.

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