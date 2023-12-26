Из-за роста цен в отношении производителей куриных яиц возбудили четыре дела
11:20 26.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Кемеровское, Воронежское, Ивановское и Донецкое УФАС выявили в действиях компаний признаки нарушений закона о защите конкуренции, — отмечается в сообщении. — В октябре 2023 года эти компании допустили рост оптово-отпускных цен на куриные яйца от 31% до 40% по сравнению с сентябрем при снижении средневзвешенной себестоимости продукции».
В антимонопольном ведомстве добавили, что в результате изучения рынка, а также анализа представленных материалов, Кемеровское УФАС России выявило, что производители куриных яиц ООО «Птицефабрика Инская» и ООО «Яшкинская птицефабрика» входят в состав одной группы лиц, которая занимает доминирующее положение на региональном рынке. Управление возбудило дело в отношении компаний по признакам злоупотребления доминирующим положением.
В службе указали, что в октябре 2023 года компании допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 9% до 24% на куриные яйца в сравнении с сентябрем.
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