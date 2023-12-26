0
0
31
НОВОСТИ

Из-за роста цен в отношении производителей куриных яиц возбудили четыре дела

11:20 26.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Территориальные органы ФАС России возбудили четыре дела в отношении производителей куриных яиц из-за роста оптово-отпускных цен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Кемеровское, Воронежское, Ивановское и Донецкое УФАС выявили в действиях компаний признаки нарушений закона о защите конкуренции, — отмечается в сообщении. — В октябре 2023 года эти компании допустили рост оптово-отпускных цен на куриные яйца от 31% до 40% по сравнению с сентябрем при снижении средневзвешенной себестоимости продукции».

В антимонопольном ведомстве добавили, что в результате изучения рынка, а также анализа представленных материалов, Кемеровское УФАС России выявило, что производители куриных яиц ООО «Птицефабрика Инская» и ООО «Яшкинская птицефабрика» входят в состав одной группы лиц, которая занимает доминирующее положение на региональном рынке. Управление возбудило дело в отношении компаний по признакам злоупотребления доминирующим положением.

В службе указали, что в октябре 2023 года компании допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 9% до 24% на куриные яйца в сравнении с сентябрем.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:30 26.12.2023
Из-за ситуации на Украине и в Газе Запад отвернулся от конфликта в Судане - СМИ
0
32
11:10 26.12.2023
Сайт Госдумы РФ теперь имеет версию на китайском языке - Володин
0
79
10:30 26.12.2023
За год новостройки в России подорожали на 16,2% - исследование
0
175
10:20 26.12.2023
Первые пилоты ВСУ закончили базовый курс обучения полетам на истребителях F-16
0
163
10:10 26.12.2023
ФБР и полиция расследуют угрозы судьям Колорадо по делу Трампа
0
174
09:30 26.12.2023
В начале 2024 года пройдет эксперимент по посадке на «Сапсан» по биометрии
0
239
09:25 26.12.2023
К 130-летию Мао Цзэдуна в Китае вышла серия из четырех марок
0
241
09:20 26.12.2023
На Украине хотят обязать частично годных к службе снова пройти медобследование
0
241
20:35 25.12.2023
Токаев: ЕАЭС предстоит устранить существующие барьеры и ограничения на общем рынке
0
785
20:05 25.12.2023
Пашинян: Внутри ЕАЭС накопился ряд нерешенных вопросов принципиального характера
0
797

Возврат к списку