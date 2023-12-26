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Из-за ситуации на Украине и в Газе Запад отвернулся от конфликта в Судане - СМИ

11:30 26.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внимание западных стран к конфликту в Судане заметно ослабло на фоне напряженной ситуации на Украине и в секторе Газа. Об этом пишет британская газета The Guardian.

По ее информации, представители суданской диаспоры в Великобритании и международных гуманитарных организациях отдают себе отчет в том, что проблемы жителей Судана «конкурируют с кризисами в Газе и на Украине». По словам главы британской исследовательской организации Shabaka Башаира Ахмеда, суданцы знают об ослаблении внимания международного сообщества и задаются вопросом, почему оно «забывает о них» и сосредоточено только «на Украине или других ситуациях».

Газета отмечает, что за восемь месяцев, которые прошли с момента обострения кризиса в Судане, американский президент Джо Байден так и не отправил в страну специального посла, как это делали всего его предшественники. Как заявил изданию бывший руководитель аппарата посла США в Судане Кэмерон Хадсон, такой назначенец мог бы сформулировать ответ американских властей на кризис в африканской стране и заполнить пустоту, образовавшуюся из-за эвакуации американского посольства из суданской столицы после начала боевых действий. По оценкам Хадсона, оказание помощи Судану на фоне кризисов в Газе и на Украине едва ли было бы «слишком сложной задачей» для руководства США.

Всемирная организация здравоохранения сообщила 18 декабря, что за время конфликта в Судане более 12,5 тыс. человек погибли, в гуманитарной помощи нуждаются 24,7 млн, более 1,45 млн жителей покинули страну.

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