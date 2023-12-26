Из-за ситуации на Украине и в Газе Запад отвернулся от конфликта в Судане - СМИ
11:30 26.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По ее информации, представители суданской диаспоры в Великобритании и международных гуманитарных организациях отдают себе отчет в том, что проблемы жителей Судана «конкурируют с кризисами в Газе и на Украине». По словам главы британской исследовательской организации Shabaka Башаира Ахмеда, суданцы знают об ослаблении внимания международного сообщества и задаются вопросом, почему оно «забывает о них» и сосредоточено только «на Украине или других ситуациях».
Газета отмечает, что за восемь месяцев, которые прошли с момента обострения кризиса в Судане, американский президент Джо Байден так и не отправил в страну специального посла, как это делали всего его предшественники. Как заявил изданию бывший руководитель аппарата посла США в Судане Кэмерон Хадсон, такой назначенец мог бы сформулировать ответ американских властей на кризис в африканской стране и заполнить пустоту, образовавшуюся из-за эвакуации американского посольства из суданской столицы после начала боевых действий. По оценкам Хадсона, оказание помощи Судану на фоне кризисов в Газе и на Украине едва ли было бы «слишком сложной задачей» для руководства США.
Всемирная организация здравоохранения сообщила 18 декабря, что за время конфликта в Судане более 12,5 тыс. человек погибли, в гуманитарной помощи нуждаются 24,7 млн, более 1,45 млн жителей покинули страну.
НОВОСТИ
- 11:20 26.12.2023
- Из-за роста цен в отношении производителей куриных яиц возбудили четыре дела
- 11:10 26.12.2023
- Сайт Госдумы РФ теперь имеет версию на китайском языке - Володин
- 10:30 26.12.2023
- За год новостройки в России подорожали на 16,2% - исследование
- 10:20 26.12.2023
- Первые пилоты ВСУ закончили базовый курс обучения полетам на истребителях F-16
- 10:10 26.12.2023
- ФБР и полиция расследуют угрозы судьям Колорадо по делу Трампа
- 09:30 26.12.2023
- В начале 2024 года пройдет эксперимент по посадке на «Сапсан» по биометрии
- 09:25 26.12.2023
- К 130-летию Мао Цзэдуна в Китае вышла серия из четырех марок
- 09:20 26.12.2023
- На Украине хотят обязать частично годных к службе снова пройти медобследование
- 20:35 25.12.2023
- Токаев: ЕАЭС предстоит устранить существующие барьеры и ограничения на общем рынке
- 20:05 25.12.2023
- Пашинян: Внутри ЕАЭС накопился ряд нерешенных вопросов принципиального характера
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать