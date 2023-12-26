Экс-депутат и иноагент Дмитрий Гудков объявлен в розыск - база МВД РФ

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков (признан в РФ иноагентом), в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье о фейках о Вооруженных силах РФ, объявлен в розыск. Это следует из базы розыска МВД России.



«Гудков Дмитрий Геннадьевич. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе. По какой статье ведется розыск, не уточняется.



В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что следователи возбудили уголовное дело в отношении Гудкова по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). «Поводом стал размещенный в апреле прошлого года на портале YouTube видеоролик, в котором Гудков резко выступил с критикой действий российской армии на Украине в ходе проведения СВО, а также разместил под видом достоверной информацию об убийствах мирных людей в украинских городах Буча, Ирпен и Бородянк», — сказал представитель правоохранительных органов.



