Для участия в выборах президента РФ в ЦИК подал документы подмосковный депутат Надеждин

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подмосковный депутат Борис Надеждин подал документы в Центризбирком РФ для участия в выборах главы государства в 2024 году в качестве кандидата от партии «Гражданская инициатива», сообщает корреспондент ТАСС.



Как и положено по закону, Надеждин лично прибыл в здание ЦИК на Большом Черкасском переулке, чтобы представить необходимый пакет документов.



«Рады вас приветствовать в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, у нас сегодня 26 декабря 2023 года. Я так понимаю, по итогам съезда партии „Гражданская инициатива“ вы сейчас планируете сдать документы на выдвижение кандидатом в президенты», — обратился к Надеждину член ЦИК РФ Евгений Шевченко.



«Так точно», — ответил Надеждин.



