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НОВОСТИ

Украина ужесточит ответственность за нарушение правил мобилизации

12:30 26.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект, направленный на усиление административной и уголовной ответственности за нарушение правил воинского учета и мобилизации.

Согласно данным на сайте парламента, внесенный правительством законопроект уже направлен на рассмотрение в профильный комитет и предоставлен депутатам для ознакомления. Его целью называют «усовершенствование административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации». Хотя министр обороны Украины Рустем Умеров в своем последнем интервью отмечал, что, вводя новые правила мобилизации, власти стремятся «изменить парадигму, чтобы служба не воспринималось как наказание».

Из текста законопроекта следует, что теперь тюремный срок от 3 до 5 лет можно получить за отказ пройти медицинскую комиссию. Новые правила мобилизации, предложенные кабмином, предусматривают повторное медобследование граждан, которые уже были признаны ограниченно годными к прохождению военной службы.

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