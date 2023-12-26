Украина ужесточит ответственность за нарушение правил мобилизации

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект, направленный на усиление административной и уголовной ответственности за нарушение правил воинского учета и мобилизации.



Согласно данным на сайте парламента, внесенный правительством законопроект уже направлен на рассмотрение в профильный комитет и предоставлен депутатам для ознакомления. Его целью называют «усовершенствование административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации». Хотя министр обороны Украины Рустем Умеров в своем последнем интервью отмечал, что, вводя новые правила мобилизации, власти стремятся «изменить парадигму, чтобы служба не воспринималось как наказание».



Из текста законопроекта следует, что теперь тюремный срок от 3 до 5 лет можно получить за отказ пройти медицинскую комиссию. Новые правила мобилизации, предложенные кабмином, предусматривают повторное медобследование граждан, которые уже были признаны ограниченно годными к прохождению военной службы.



