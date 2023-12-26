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НОВОСТИ

Клиенты Сбера могут оформить новогодний диджитал-дизайн СберКарт с символом 2024 года – Зеленым деревянным драконом

12:44 26.12.2023

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Иллюстрация пресс-службы Сбера
Сбер запустил новогодний диджитал-дизайн карт банка «Год дракона by Kandinsky», посвященный символу наступающего 2024 года.

Зелеными драконами можно украсить СберКарту в СберБанк Онлайн  и в SberPay NFC всего за пару кликов. Для этого надо просто выбрать в приложении банка картинку из серии «Год дракона by Kandinsky», созвучную его эмоциям, – и она мгновенно появится на цифровой версии его дебетовой или кредитной СберКарты. Все дизайны разработаны с помощью нейросети Kandinsky. Драконы будут радовать каждый раз, когда человек заходит в приложение банка или оплачивает покупки смартфоном с помощью SberPay NFC.

Цифровые дизайны доступны для версий СберБанк Онлайн для Android от 14.15 и для iOS, версия 14.11.

«Мы подготовили для наших клиентов еще один новогодний подарок, который подарит праздничное настроение. В СберБанк Онлайн появилась новая коллекция диджитал-дизайна наших карт с символом 2024 года. Все вариации зеленого дракона созданы нейросетью Сбера Kandinsky, – отметил директор дивиизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Игорь Ковалев. – Картинки яркие, красочные, сказочные и дарят позитивные эмоции. Выбирайте у себя в приложении СберБанк Онлайн любой понравившийся арт и украшайте им свои карты».

Оценить возможности нейросети можно на платформе, в Telegram- и VK-ботах. Модель работает в сервисе GigaChat, доступна в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и Салют, а также на умных устройствах Sber по голосовой команде «Запусти художника». Сгенерировать анимационные видеоролики можно в Telegram-боте  – для этого нужно оставить заявку на доступ.

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