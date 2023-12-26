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Прославленный хоккеист Якушев поддержал решение Путина о выдвижении его кандидатуры на выборах в 2024 году

13:12 26.12.2023

Знаменитый хоккеист, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Якушев поддержал решение Владимира Путина о выдвижении на выборы президента РФ в 2024 году. «Поддерживаю однозначно. Потому что он лидер, - отметил Якушев. - Он не только лидер в России, но и лидер в мировом плане. То, что он делает, – это все ради России, россиян, ради мира, ради того, чтобы Россия всегда была на переднем плане и всегда приносила успех не только в экономике, но и в политике. Владимир Владимирович строит, исходя из того, что Россия должна быть суверенным государством и ни от кого не зависеть».

По словам Якушева, он уже подписался в поддержку кандидатуры Владимира Путина. Хоккеист отметил, что глава РФ уделяет много внимание развитию спорта. «Владимир Владимирович очень любит спорт. Он мастер спорта по борьбе, он любит весь спорт, но самое важное, что он и хоккеем занимается. Он не пропускает тренировки, тренируется систематически», – сообщил Якушев. По его мнению, то, как активно идет сбор подписей, демонстрирует, что россияне верят в президента и доверяют ему.

Как уже сообщала «Независимая газета», в Москве сейчас волонтеры ведут сбор подписей граждан, поддерживающих выдвижение кандидатуры Владимира Путина для участия в предстоящих в марте 2024 года президентских выборах.

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