СберСтрахование застраховало «Дом полимеров» на ВДНХ

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СберСтрахование застраховало образовательно-просветительский центр «Дом полимеров» компании «СИБУР» на ВДНХ в Москве. Новый павильон застрахован от любых повреждений не только на время работы, но также монтажа, реконструкции и косметического ремонта.

Открытие павильона состоялось на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия». Посетители выставки могут познакомиться с важнейшими достижениями промышленности и народного хозяйства на одной площадке, ведь ее участниками являются все регионы страны, органы власти, крупные корпорации и общественные организации.

«Дом полимеров» – образовательно-выставочное пространство «СИБУРа», где собраны достижения и инновации нефтехимической отрасли, передовые технологии, которые уже сегодня используются на производствах компании. В павильоне проводятся экскурсии, образовательные лекции и мастер-классы для школьников и студентов. В интерактивном формате и доступным языком посетителям выставки рассказывают о процессе создания полимеров и применении их в жизни каждого человека, в продукции ключевых отраслей экономики.

После окончания выставки-форума «Россия» экспозицию «Дома полимеров» планируется расширить. Павильон станет площадкой для проведения мероприятий по популяризации науки среди школьников и студентов. Здесь организуют классы и лаборатории для изучения современных полимерных материалов, показателей качества и безопасности продуктов. В планах также проведение обучающих тренингов для повышения экспертизы специалистов нефтегазохимической отрасли.

«Развитие российской промышленности критически важно для устойчивого экономического роста страны, и открытие «Дома полимеров» на ВДНХ будет способствовать популяризации достижений российских компаний и науки, – отметил генеральный директор СберСтрахования Михаил Волков. – Мы придаем особенное значение страхованию социально значимых объектов и внимательно относимся к интересам наших партнеров. С начала года СберСтрахование выплатило корпоративным клиентам более одного миллиарда рублей. Мы всегда помним, что в центре событий, в том числе и неблагоприятных, как правило, оказывается человек. Именно поэтому особенно важно, чтобы выплата компенсации происходила максимально быстро. Мы уже добились успехов в этом направлении: средний срок урегулирования для бизнеса в 2023 году составил 5 дней. Однако мы и дальше продолжим трудиться над улучшением клиентского сервиса».

Международная выставка-форум «Россия» – демонстрация главных достижений страны. Ее участниками стали все 89 регионов России, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. На полгода ВДНХ стала масштабной проекцией всей России. Выставка позволяет ознакомиться с современными технологическими разработками и научными открытиями. Посетители узнают о ключевых достижениях в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах страны. На всё время проведения выставки запланированы яркие культурно-развлекательные мероприятия, обширные образовательные и деловые программы.

Экспозиция Сбера на международной выставке-форуме «Россия» находится в павильоне № 2 («Робостанция») ВДНХ, возле фонтана «Дружба народов». Со вторника по четверг она работает с 10:00 до 21:00, а с пятницы по воскресенье – с 10:00 до 22:00 (понедельник – выходной). График работы павильона Сбера в новогодние каникулы: 31 декабря – с 10:00 до 15:00; 1, 2, 9, января – выставка закрыта; с 3 по 8 января – с 10:00 по 22:00. Вход для всех бесплатный. Павильон будет работать до 12 апреля 2024 года. Чтобы не стоять в очереди, можно заранее записаться на экскурсию на сайте павильона.