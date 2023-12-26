Главным источником новостей для 40% россиян является ТВ - опрос

13:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более трети (40%) россиян назвали ТВ главным источником новостей, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



«Пока телевидению удается сохранять лидирующие позиции: четверо из десяти россиян назвали его главным источником новостей о событиях в нашей стране (40%), но пять лет назад показатель был выше на 13 п. п. (2018 г. — 53%)», — говорится в публикации.



На втором месте — интернет (новостные, аналитические, информационные сайты — 19%, социальные блоги, сети — 14%, мессенджеры — 11%). Бумажная пресса (газеты — 1%, журналы — 1%) и радио (2%) практически исчезли из числа основных каналов информирования россиян. Аудитория новостных сайтов в последние пять лет находится примерно на одном уровне (2018 г. — 18%, 2020 г. — 23%, 2021 г. — 20%, 2023 г. — 19%), пик внимания к социальным сетям пришелся на 2020–2021 гг. (20-21%), но сегодня вновь снизился до уровня 2018 г. (14%). Мессенджеры демонстрируют максимальный рост аудитории (2021 г. — 4%, 2023 г. — 11%).



«В идеале СМИ должны стремиться к точной и всесторонней подаче информации, представлять различные точки зрения и давать возможность читателям/зрителям сформировать свое собственное мнение. Наши соотечественники полагают, что сегодня найти объективную информацию о событиях в России можно как на телевидении (26%), так и в интернете (в социальных сетях — 24%, на аналитических сайтах — 22%)», — говорится в сообщении.



Согласно опросу, каждый третий россиянин (32%) считает, что освещение событий в стране центральными СМИ стало более объективным в последние 2-3 года. Еще треть (32%) полагает, что в последние 2-3 года ничего не изменилось, каждый четвертый говорит о снижении объективности (24%, минус 10 п. п. к 2020–2021 гг.).



Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 19 ноября 2023 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.



