Оппозиция Молдавии раскритиковала назначение гражданки Румынии главой Нацбанка
14:10 26.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Назначенная главой Национального банка Молдовы Анка Драгу по занятному стечению обстоятельств также является старшим офицером Службы внешней разведки Румынии. <…> У меня только пара вопросов: какие интересы будут приоритетными для такого руководителя — Молдавия или Румыния? И не дают ли представители румынской Службы внешней разведки Румынии присягу», — написал Лунгу в своем телеграм-канале.
Он отметил, что смена руководителя центрального банка проходила непрозрачно.
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