Оппозиция Молдавии раскритиковала назначение гражданки Румынии главой Нацбанка

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу подверг критике назначение главой Национального банка бывшего председателя Сената Румынии Анку Драгу.



«Назначенная главой Национального банка Молдовы Анка Драгу по занятному стечению обстоятельств также является старшим офицером Службы внешней разведки Румынии. <…> У меня только пара вопросов: какие интересы будут приоритетными для такого руководителя — Молдавия или Румыния? И не дают ли представители румынской Службы внешней разведки Румынии присягу», — написал Лунгу в своем телеграм-канале.



Он отметил, что смена руководителя центрального банка проходила непрозрачно.



