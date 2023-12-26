Блогер Варламов оштрафован судом на 50 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах
14:20 26.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Суд признал виновным Варламова по ст. 19.34 КоАП РФ (производство и распространение иноагентом материалов без указания на то, что эти материалы произведены и распространены иноагентом) и назначил ему наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей», — сказали в суде. В августе блогер был оштрафован на 30 тыс. рублей за аналогичное правонарушение.
В конце марта Минюст внес Варламова в реестр иноагентов. В ведомстве заявили, что он распространяет недостоверную информацию о принимаемых органами власти решениях и проводимой ими политике, получает поддержку от иностранных источников.
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