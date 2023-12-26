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НОВОСТИ

В Казахстане будет построено три ТЭЦ в партнерстве с Россией

14:50 26.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Казахстана подписали соглашения с российскими партнерами, касающиеся строительства теплоэлектростанций (ТЭЦ) в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Об этом сообщил казахстанский телеканал «24KZ».

Как указывает телеканал, новые ТЭЦ в Семее и Кокшетау появятся в 2027 году. Соответствующие соглашения были подписаны в рамках официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Санкт-Петербург, подрядчиком выступит российская компания «Интер РАО — Экспорт». Также предусмотрено строительство ТЭЦ в Усть-Каменогорске, ее эксплуатация запланирована на 2030 год.

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