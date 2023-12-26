Атмосферное давление в Москве снизилось до рекордного уровня
15:02 26.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Ранее рекорд был установлен в 1975 году и составлял 728 миллиметра ртутного столба. Сегодня оно опустилось до 724,6 миллиметра ртутного столба, то есть рекорд не просто побит, а побит с хорошим отрывом», — сообщил он.
НОВОСТИ
- 18:22 25.12.2023
- Шойгу доложил Путину о полном освобождении населенного пункта Марьинка под Донецком
- 17:35 25.12.2023
- Нетаньяху о ходе операции в Газе: Это будет долгая битва, и она еще не близка к завершению
- 16:10 25.12.2023
- Согласно подписанному президентом РФ Закону, призывники теперь могут служить в ФСБ
- 16:00 25.12.2023
- Владимир Путин подписал законы, касающиеся добровольцев в Росгвардии
- 15:07 25.12.2023
- Президент Путин проведет отдельную встречу с министром обороны Шойгу в Санкт-Петербурге
- 18:25 24.12.2023
- Министр обороны Украины: Мы начинаем конкурировать за то, чтобы купить боеприпасы
- 14:14 24.12.2023
- Три европейских страны отказались предоставить свои корабли под командование США в Красном море
- 09:25 24.12.2023
- Китай собирается создать собственные ЧВК для защиты зарубежных проектов - СМИ
- 20:45 23.12.2023
- Тезисы NYT по поводу переговоров РФ с Украиной «в своей концепции неверны» - Песков
- 09:50 23.12.2023
- Эстония выступила с инициативой выдавать Киеву украинцев призывного возраста
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать