Атмосферное давление в Москве снизилось до рекордного уровня

15:02 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Атмосферное давление в Москве опустилось до 724,6 миллиметра ртутного столба и установило новый рекорд. Ранее самый низкий показатель был установлен 26 декабря 1975 года, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Нормой давления для Москвы является 748 миллиметров ртутного столба.

«Ранее рекорд был установлен в 1975 году и составлял 728 миллиметра ртутного столба. Сегодня оно опустилось до 724,6 миллиметра ртутного столба, то есть рекорд не просто побит, а побит с хорошим отрывом», — сообщил он.