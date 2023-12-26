0
0
135
НОВОСТИ

Доля РФ в мировой орбитальной группировке составляет всего около 2,5% - Роскосмос

16:50 26.12.2023 Источник: Интерфакс

Орбитальная спутниковая группировка России составляет 229 космических аппаратов, сообщили в "Роскосмосе" во вторник.

"На 1 декабря 2023 года, в составе отечественной орбитальной группировки - 229 космических аппаратов, 163 из них - социально-экономического назначения", - говорится в сообщении госкорпорации.

По данным "Роскосмоса", по количеству космических аппаратов на орбите Россия занимает четвертое место в мире после США, Китая и Великобритании со значительным отрывом от лидеров. "Доля России в мировой орбитальной группировке составляет всего около 2,5% и постоянно уменьшается", - констатировали в госкорпорации.

Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов отметил, что России "необходимо ускоренно наращивать орбитальную группировку с улучшением потребительских характеристик за счет смены поколения космических аппаратов".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 26.12.2023
Более 700 экспонатов приобрел Эрмитаж в свою коллекцию в 2023 году - Пиотровский
0
185
15:02 26.12.2023
Атмосферное давление в Москве снизилось до рекордного уровня
0
240
14:50 26.12.2023
В Казахстане будет построено три ТЭЦ в партнерстве с Россией
0
244
14:20 26.12.2023
Блогер Варламов оштрафован судом на 50 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах
0
279
14:10 26.12.2023
Оппозиция Молдавии раскритиковала назначение гражданки Румынии главой Нацбанка
0
279
13:50 26.12.2023
Главным источником новостей для 40% россиян является ТВ - опрос
0
291
13:19 26.12.2023
СберСтрахование застраховало «Дом полимеров» на ВДНХ
0
302
13:12 26.12.2023
Прославленный хоккеист Якушев поддержал решение Путина о выдвижении его кандидатуры на выборах в 2024 году
0
315
12:44 26.12.2023
Клиенты Сбера могут оформить новогодний диджитал-дизайн СберКарт с символом 2024 года – Зеленым деревянным драконом
0
349
12:30 26.12.2023
Украина ужесточит ответственность за нарушение правил мобилизации
0
351

Возврат к списку