Доля РФ в мировой орбитальной группировке составляет всего около 2,5% - Роскосмос
16:50 26.12.2023 Источник: Интерфакс
"На 1 декабря 2023 года, в составе отечественной орбитальной группировки - 229 космических аппаратов, 163 из них - социально-экономического назначения", - говорится в сообщении госкорпорации.
По данным "Роскосмоса", по количеству космических аппаратов на орбите Россия занимает четвертое место в мире после США, Китая и Великобритании со значительным отрывом от лидеров. "Доля России в мировой орбитальной группировке составляет всего около 2,5% и постоянно уменьшается", - констатировали в госкорпорации.
Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов отметил, что России "необходимо ускоренно наращивать орбитальную группировку с улучшением потребительских характеристик за счет смены поколения космических аппаратов".
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