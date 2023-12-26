ЦРУ уже 10 лет пытается восстановить свою агентурную сеть в Китае - WSJ
17:44 26.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США все еще пытается восстановить свою агентурную сеть в Китае. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По их сведениям, после того, как примерно 10 лет назад США лишись многих своих шпионов в Китае, Вашингтон обладает ограниченными сведениями о секретных обсуждениях, которые председатель КНР Си Цзиньпин ведет со своим ближайшим кругом по ключевым темам в сфере безопасности, включая тайваньский вопрос.
«У нас нет никакого реального представления о планах и намерениях китайского руководства», — сказал газете бывший сотрудник американской разведки высокого ранга.
Отмечается, что укрепление агентурной сети, нацеленной на Китай, — это одна из задач «титанических, но главным образом секретных изменений в ЦРУ».
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