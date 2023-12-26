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НОВОСТИ

Ереван и Баку констатируют полную готовность к выходу на мирный договор - Песков

18:30 26.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Баку и Ереван готовы финализировать мирный договор, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

«Они не противоборствующие стороны, они констатируют полную готовность к выходу на единый документ, на финализацию мирных переговоров, к выходу на единый документ, на мирный договор. Здесь никакого риска нет», — ответил представитель Кремля на вопрос, не страшно ли собирать вместе «противоборствующие стороны».

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