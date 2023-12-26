Зампред ЦИКа рассказал, сколько человек на данный момент подали документы для выдвижения на президентские выборы
19:00 26.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Восемь человек, выдвинутых политическими партиями или группами избирателей, уже подали документы в ЦИК для выдвижения на выборах президента РФ. Об этом ТАСС сообщил зампред Центризбиркома Николай Булаев.
«На сегодня документы в ЦИК России для выдвижения на выборах главы государства подали восемь человек», — сказал Булаев, уточнив, что всего ЦИК о намерении провести съезды партий и собрания групп избирателей для участия в выборах на данный момент уведомили 33 человека.
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