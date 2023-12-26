0
0
2
НОВОСТИ

Глава Роскосмоса: Надеюсь, в ближайшие 2-3 года мы сумеем вывести отрасль в безубыточную

20:07 26.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Роскосмоса Юрий Борисов выразил надежду, что российская космическая отрасль станет безубыточной в течение ближайших 2-3 лет.

«Окончательные итоги мы еще подведем, но, надеюсь, в ближайшие 2-3 года мы сумеем вывести отрасль в безубыточную, прибыльную, все те негативные тенденции, которые сопровождали, уйдут в прошлое», — сказал Борисов в интервью «России-24».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:00 26.12.2023
Зампред ЦИКа рассказал, сколько человек на данный момент подали документы для выдвижения на президентские выборы
0
209
18:30 26.12.2023
Ереван и Баку констатируют полную готовность к выходу на мирный договор - Песков
0
265
17:44 26.12.2023
ЦРУ уже 10 лет пытается восстановить свою агентурную сеть в Китае - WSJ
0
274
16:50 26.12.2023
Доля РФ в мировой орбитальной группировке составляет всего около 2,5% - Роскосмос
0
335
16:00 26.12.2023
Более 700 экспонатов приобрел Эрмитаж в свою коллекцию в 2023 году - Пиотровский
0
338
15:02 26.12.2023
Атмосферное давление в Москве снизилось до рекордного уровня
0
377
14:50 26.12.2023
В Казахстане будет построено три ТЭЦ в партнерстве с Россией
0
375
14:20 26.12.2023
Блогер Варламов оштрафован судом на 50 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах
0
417
14:10 26.12.2023
Оппозиция Молдавии раскритиковала назначение гражданки Румынии главой Нацбанка
0
402
13:50 26.12.2023
Главным источником новостей для 40% россиян является ТВ - опрос
0
424

Возврат к списку