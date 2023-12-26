Глава Роскосмоса: Надеюсь, в ближайшие 2-3 года мы сумеем вывести отрасль в безубыточную

20:07 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Роскосмоса Юрий Борисов выразил надежду, что российская космическая отрасль станет безубыточной в течение ближайших 2-3 лет.

«Окончательные итоги мы еще подведем, но, надеюсь, в ближайшие 2-3 года мы сумеем вывести отрасль в безубыточную, прибыльную, все те негативные тенденции, которые сопровождали, уйдут в прошлое», — сказал Борисов в интервью «России-24».