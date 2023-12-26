Хуситы заявили о ракетной атаке на контейнеровоз United, несмотря на создание коалиции под эгидой США
22:02 26.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удары противокорабельными ракетами по контейнеровозу United. Об этом заявил официальный представитель движения Яхья Сариа.
«Военно-морские силы Йемена провели операцию против коммерческого судна United, которое было атаковано противокорабельными ракетами», — сказал он в эфире телеканала Al Masirah. Как утверждает представитель «Ансар Аллах», хуситы атаковали контейнеровоз после того, как экипаж судна трижды не отреагировал на требование сменить курс. Сариа также заявил, что хуситы продолжат наносить удары по коммерческим судам, связанным с Израилем, несмотря на создание международной коалиции под эгидой США для обеспечения свободы навигации в Красном море.
НОВОСТИ
- 20:07 26.12.2023
- Глава Роскосмоса: Надеюсь, в ближайшие 2-3 года мы сумеем вывести отрасль в безубыточную
- 19:00 26.12.2023
- Зампред ЦИКа рассказал, сколько человек на данный момент подали документы для выдвижения на президентские выборы
- 18:30 26.12.2023
- Ереван и Баку констатируют полную готовность к выходу на мирный договор - Песков
- 17:44 26.12.2023
- ЦРУ уже 10 лет пытается восстановить свою агентурную сеть в Китае - WSJ
- 16:50 26.12.2023
- Доля РФ в мировой орбитальной группировке составляет всего около 2,5% - Роскосмос
- 16:00 26.12.2023
- Более 700 экспонатов приобрел Эрмитаж в свою коллекцию в 2023 году - Пиотровский
- 15:02 26.12.2023
- Атмосферное давление в Москве снизилось до рекордного уровня
- 14:50 26.12.2023
- В Казахстане будет построено три ТЭЦ в партнерстве с Россией
- 14:20 26.12.2023
- Блогер Варламов оштрафован судом на 50 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах
- 14:10 26.12.2023
- Оппозиция Молдавии раскритиковала назначение гражданки Румынии главой Нацбанка
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать