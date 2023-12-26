Хуситы заявили о ракетной атаке на контейнеровоз United, несмотря на создание коалиции под эгидой США

22:02 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удары противокорабельными ракетами по контейнеровозу United. Об этом заявил официальный представитель движения Яхья Сариа.

«Военно-морские силы Йемена провели операцию против коммерческого судна United, которое было атаковано противокорабельными ракетами», — сказал он в эфире телеканала Al Masirah. Как утверждает представитель «Ансар Аллах», хуситы атаковали контейнеровоз после того, как экипаж судна трижды не отреагировал на требование сменить курс. Сариа также заявил, что хуситы продолжат наносить удары по коммерческим судам, связанным с Израилем, несмотря на создание международной коалиции под эгидой США для обеспечения свободы навигации в Красном море.